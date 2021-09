Tudor: “Il Verona ha carattere, non molliamo mai”

L'allenatore del Verona: "Ho una squadra forte, Kalinic in panchina è un lusso"

Queste le dichiarazioni del tecnico croato in conferenza stampa. "La mentalità è quella di non mollare e soffire, ma dobbiamo crescere ancora. Dopo il 2-2 non era facile andare a vincere, vuol dire che c’è un gruppo di grande carattere. Questa squadra, come fatto in passato, deve andare sempre allo stesso modo, avere fiducia e sapere che ha qualità. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, alla fine, come giusto che fosse. Verona con due punte? Sì, certo, ci sarà spazio anche per questo, ma anche oggi Caprari ha fatto spesso da attaccante. Serve coraggio per andare in avanti. Sono contento perchè sono giocatori forti, Kalinic in panchina è un lusso. Come ho fatto? Non lo so, ho fatto il mio. Ho cercato di tirare fuori la mentalità che questa squadra che ha avuto per due anni. Dobbiamo comunque ancora crescere su tutto"