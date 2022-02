Tudor: “La Roma ha una rosa da Champions, noi vicini alla salvezza”

L'allenatore dell'Hellas: "Partita difficile ma motivante"

L'allenatore del Verona Igor Tudor presenta in conferenza stampa la gara del Verona di sabato all'Olimpico contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

La Roma? Avversario difficile, l'allenatore è il numero uno, la rosa è da Champions o ci va vicino. Mi aspetto una partita difficile, ma sarà anche motivante. Se la gara ha profumo d'Europa? Loro hanno questo obbiettivo, noi no".

Dobbiamo andare forte fino in fondo, poi le somme le tiriamo alla fine. Sono tredici partite, ci sono tanti punti ancora in ballo. Bisogna finire bene la stagione, non mollare niente, lavorare sulla testa dei giocatori.