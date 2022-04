Tudor: “L’Atalanta è forte come sempre, sarà difficile. Barak e Veloso ci saranno”

L'allenatore gialloblù: "Dawidowicz tornerà in gruppo la prossima settimana"

Per quanto riguarda gli altri Coppola ha la caviglia che lo tormenta da un mese e non è ancora pronto. Mi dicono che Dawidowicz potrebbe unirsi a noi la prossima settimana e questa è una bella notizia. Gli altri sono a disposizione, a parte Berardi e Pandur".

Il rinnovo di Veloso? Non c'è stato molto da pensare, è un giocatore che sta ancora bene ed è stato fondamentale per il percorso che il Verona ha fatto in questi tre anni, in campo ma anche dentro lo spogliatoio per la cultura del lavoro che ha portato. Pensiamo possa ancora darci tanto, è giusto che la società gli abbia rinnovato il contratto".