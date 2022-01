Tudor: “Noi scarichi e lenti, ma su cento partite così ne perdi una”

Il mister gialloblù: "Gara da dimenticare in un clima surreale"

Igor Tudor a Dazn commenta la sconfitta del Verona con la Salernitana. "Stasera eravamo scarichi e lenti, dal primo minuto ho visto i miei non al solito - dice l'allenatore dell'Hellas - senza fare le cose che sappiamo fare bene. A La Spezia, poi, non abbiamo pagato le conseguenze della situazione legata al Covid, stasera sì. Voglio dimenticare subito questa partita in un clima surreale, senza i tifosi e con l'arbitro che ci ha messo del suo. Su cento partite di questo tipo se ne perde una, meglio voltare pagina subito".