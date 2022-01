Tudor: “Non era facile vincere stasera. Caprari da Nazionale? Come posso dire di no…”

Il tecnico dell'Hellas: "Abbiamo una gran bella rosa, chi entra è decisivo"

Igor Tudor commenta a Dazn la vittoria del Verona sul Bologna. "Abbiamo spinto dall'inizio - dice l'allenatore dell'Hellas - il loro gol ci ha sorpreso. Nel secondo tempo li abbiamo schiacciati e coi cambi l'abbiamo vinta. Potevamo anche chiuderla prima. Loro erano combattivi nonostante tutti i problemi che hanno avuto. Siamo contenti perché non è stato difficile. Vero che abbiamo ottimi cambi e tante alternative, è bello avere questa rosa. Quando la gente entra e decide la partita vuol dire che c'è qualità e un ottimo gruppo. Simeone? non segna da un po' di partite. Gli attaccanti hanno dei periodi nei quali la porta sembra più piccola. Lui deve stare tranquillo e continuare a fare quello che sta facendo. Il gol tornerà, deve pensare a fare le cose che sa molto bene e poi si sbloccherà. Caprari? Sì ha segnato col tacco come Mancini. Se è da Nazionale? E come posso dire di no, ha segnato otto gol, ha lavorato tantissimo, è cresciuto anche fisicamente. Può giocare ala, dietro le punte, sono molto contento di lui e per lui. Contro la Juve? sarà bello, ero diffidato e stasera ho rischiato il giallo, per fortuna potrò esserci"