Tudor: “Peccato aver preso gol alla fine. Fiducioso per il girone di ritorno”

L'allenatore del Verona scherza: "Come regalo di Natale vorrei Vlahovic"

Igor Tudor commenta il pareggio per 1 a 1 del Verona con la Fiorentina ai microfoni di Dazn.

"Mi è dispiaciuto prendere gol a nove minuti dalla fine - dice l'allenatore dei gialloblù - pensavamo di portarla a casa. Abbiamo fatto una bella gara, potevamo chiuderla nel primo tempo. Abbiamo avuto tanti problemi in squadra, ma questo mi dà fiducia perchè quando torneranno gli infortunati potremo fare un bel girone di ritorno, per essere ancora più tosti, compatti, concedere di meno e fare di più in avanti. Regalo di Natale? Chiederei Vlahovic (scherza) però è un po' troppo".