Tudor: “Peccato, gara condizionata dall’arbitro. Juric? È uno dei più bravi allenatori”

Il tecnico gialloblù: "Avremmo voluto vincere, c'era anche un po' di stanchezza"

Redazione Hellas1903

Igor Tudor parla in conferenza stampa dopo Verona-Torino, finita con la vittoria dei granata per 0-1. Queste le parole dell'allenatore del Verona.

Oggi c'è stato un bel tifo. Avremmo voluto chiudere con una vittoria in casa, c'era un po' di stanchezza. Si è giocato poco, ci sono stati tanti 'casini' e questo ha influito sullo spettacolo. La gara l'ha persa un po' l'arbitro, gli è scappata dalle mani. I giocatori erano molto carichi. Mi pare abbia fischiato un po' tutto contro di noi. Non è stata facile, c'erano molte tensioni in campo, ma molto del nervosismo è attribuibile alla sua gestione.

Il Torino dietro ha fatto bene. Noi abbiamo giocato con tre attaccanti, senza uno come Barak cambiano un po' le dinamiche. È stata una gara stancante, difficile da commentare dal punto di vista tattico. Le nostre gare in casa? Ci sono state tante belle vittorie, come quella con la Roma alla prima. Da cancellare c'è poco, le sconfitte vanno accettate, se non ci fossero avremmo 80 punti.

Frabotta ha qualità è nella rosa e volevo oggi dargli il tempo per riuscire a darci una mano. Dawidowicz è rientrato sono contento per lui, è un giocatore importante in campo e nello spogliatoio. Juric? Non ci siamo parlati, ci parleremo tra poco. E' uno deigli allenatori tra i più bravi, ma proprio tra i più bravi".