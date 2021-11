Tudor: “Punto meritato che ci riempie di orgoglio”

L'allenatore del Verona: "Bravi i miei ragazzi, pronti al sacrificio"

"Abbiamo fatto una bella gara, è un punto meritato che ci fa sentire orgogliosi e fiduciosi per il futuro - dice l'allenatore dell'Hellas - il calcio cambia e va in una direzione nella quale la gente che viene allo stadio è sempre più esigente, non vuole più vedere un calcio attendista, vanno tutti a pressare avanti, ormai. Prima mi piaceva pressare a zona, ora a uomo, ma bisogna anche tornare indietro. Mi sono appoggiato tanto al lavoro di due anni fa in fase difensiva, lo facciamo tanto in settimana, è bello farlo e vederlo la domenica, per farlo devi allenarti forte e tanto. Ho bravi ragazzi pronti al sacrificio, umili, oggi era una partita interessante dal punto di vista mentale.