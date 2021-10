Tudor: “Stavolta non ci siamo fatti scappare la vittoria”

L'allenatore dell'Hellas: "Simeone tanta roba, dobbiamo sempre andare al massimo"

Igor Tudor commenta la vittoria del Verona sulla Lazio ai microfoni di Dazn. "L'ho detto ai ragazzi nell'intervallo, questa volta non dovevamo farla scappare. Faccio loro i complimenti perchè sono stati intelligenti, hanno capito le cose giuste da fare nel secondo tempo. Ci dà ancora più fiducia per il futuro.

Noi cerchiamo di giocare sempre uguale, dobbiamo giocare sempre a mille a prescindere dal risultato. Queste sono le nostre caratteristiche. Non vogliamo cambiare niente, poi però dipende dai momenti della partita. Sono contento di questo oggi, abbiamo mantenuto lo stesso atteggiamento anche con la Lazio in pressione. Dobbiamo sempre spingere fino alla fine.

Sono molto contento per la gara di Simeone, ha fatto una partita completa che non vedevo da tanto tempo per un attaccante, non solo per i gol ma per i movimenti, l'energia, la pressione: veramente tanta roba.