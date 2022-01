Tudor: “Stiamo facendo bene? Facciamo ancora meglio”

L'allenatore dell'Hellas: "Cosa farò il prossimo anno? Non do importanza a questo. Bologna squadra seria"

Se non hai giocatori bravi non si fanno i gol. Poi mi piace infondere coraggio nell'andare a fare gol. È da quando alleno che ho dentro di me questa cosa, non mi trovo bene a star dietro, anche allenando squadre meno forti. Qualcuno potrebbe parlare di squilibrio in questo caso, io non la penso così: insegno il coraggio di andare a fare male con tanti giocatori. Poi chiaramente diventa più facile: bisogna fare anche altre cose, come le preventive. La squadra deve stare bene fisicamente, soprattutto. Ad ogni modo, dipendiamo tanto dai giocatori che abbiamo: è un piacere allenarli".