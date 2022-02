Tudor su Roma-Verona: “Non leggo le critiche”

L'allenatore dell'Hellas: "Abbiamo dominato e questo non è scontato. I cambi uno può sbagliarli o no"

"Non leggo le critiche. Penso che a Roma abbiamo fatto una grande gara, poi i cambi uno li può sbagliare o meno. Loro non hanno creato nemmeno un'occasione, questa è la cosa importante, hanno segnato su due calci d'angolo. Avremmo strameritato i tre punti, perché abbiamo dominato. La gente magari pensa che sia normale, invece per me è una grandissima cosa. La gente crede che sia normale, banale. Tocca a voi giornalisti non prenderla come una cosa non scontata, perché il tifoso può vivere di pancia".