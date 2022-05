Tudor-Verona, le idee per restare

Cessioni sì, ma anche conferme di rilievo, contratto lungo, prospettive: così il tecnico può rimanere all'Hellas

Igor Tudor nei prossimi giorni incontrerà Maurizio Setti per valutare se proseguire con l'Hellas, al netto di un contratto per cui è scattato il rinnovo automatico col raggiungimento della salvezza.

Ci sono delle idee necessarie perché Tudor resti. Delle cessioni "pesanti" sono un'esigenza ineliminabile per il Verona. I conti in equilibrio rappresentano un fondamento della gestione del club. In uscita ci sono Antonin Barak e Nicolò Casale.