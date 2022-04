Tudor: “Vittoria che ci carica per la partita con l’Inter”

Il tecnico dell'Hellas: "Il Genoa gioca a palle lunghe, noi bene nel primo tempo"

Igor Tudor commenta ai microfoni di Dazn l'1-0 con cui il Verona ha superato il Genoa al Bentegodi. "Una bella vittoria - dice l'allenatore croato - con un bel primo tempo. Il secondo è stato brutto per entrambe, si è giocato molto poco. Nel primo potevamo fare il 2-0, poi abbiamo voluto proteggere il vantaggio con la voglia di lottare contro il calcio che fanno loro. Il Genoa ci ha fatto correre molto ma anche noi li abbiamo fatti correre. Giocano molto sulle seconde palle, con lanci in avanti.

Gunter da 8 in pagella? ha fatto davvero una bella gara. Siamo contenti e questa vittoria ci carica ancora di più per la partita di sabato. Con l'Inter, che sarà super motivata e vorrà vincere, sarà una bella partita. Noi non abbiamo niente da perdere e andremo a Milano per fare la nostra gara".