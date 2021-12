Tudor: “Vittoria pazzesca, mai vissuta una così”

L'allenatore del Verona: "Grande reazione, e la qualità di Simeone..."

"Casale aveva un problema di mal di pancia, per questo l'ho cambiato. Abbiamo iniziato bene ma poi loro hanno fatto meglio, meritando anche il 3-0. All'intervallo abbiamo parlato, ho detto la mia poi li ho lasciati parlare tra loro. Ci voleva il primo gol per sbloccarci e poi l'abbiamo vinta. E' un gruppo meraviglioso, non ho mai avuto un gruppo così, sono contento, da 0-3 vinci 4-3 è una cosa pazzesca. Una vittoria così non l'ho mai vissuta. Tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene, questa vittoria ci dà coraggio. La nostra fisicità è stata importante, abbiamo saputo accelerare. certo, poi la qualità di Giovanni (Simeone, ndr) è stata importantissima".