Tutti a scoprire Zaccagni, che è tutto fuorché una scoperta

L'Italia si salva e accede agli ottavi degli Europei grazie a un bellissimo gol dell'ex gialloblù, che non è certo nuovo a gol di raffinata eleganza. Acquistato dalla Lazio a 7 milioni più Iva nel 2021 (un affarone per Lotito), il Mattia da Cesena aveva già mostrato ampie dosi di talento nel Verona, dove aveva sommato 14 reti. Sarri disse subito che da lui se ne aspettava ben di più, avendone intravisto le potenzialità. Con il tecnico toscano è cresciuto e ha preso consapevolezza dei suoi mezzi, insaccando 20 gol in 3 stagioni e soprattutto riuscendo a "spaccare le partite" col suo uno contro uno e i suoi guizzi, divenendo decisivo per la Lazio.

Anziché scoprire le origini di Zaccagni, verrebbe da chiedersi perché Spalletti in tre partite lo abbia impiegato solo per 34 minuti (tempo dei recuperi escluso), in un'Italia brutta e immeritevole in cui si salvano per ora il portiere, Calafiori e Chiesa, altro lasciato ieri in panca. Ah, e Mattia Zaccagni, vero. Già ci eravamo scordati di lui.