Tutti vogliono Kumbulla: ecco la Lazio

Si accende sempre più la corsa all’ingaggio di Marash Kumbulla.

Ci sono le sirene inglesi a moltiplicarsi, con gli interessi di Everton e Tottenham, ma anche quelle tedesche, con il Lipsia in prima fila.

A cercare il difensore del Verona con insistenza è, poi, la Lazio, che già si era fatta avanti negli scorsi mesi. Riporta “La Gazzetta dello Sport” del tentativo della società biancoceleste per il difensore dell’Hellas. Tuttavia, è sempre l’Inter a restare in pole position.

Il Verona ha fissato da tempo il prezzo per il cartellino di Kumbulla: 30 milioni di euro. Una cifra che, in sede di trattativa, potrebbe anche alzarsi, viste le richieste dall’estero, e che comunque, dovesse essere ridotta considerato l’abbassamento dei prezzi per gli effetti sul mercato della crisi coronavirus, non andrebbe sotto i 28 milioni.