Tutto su Folorunsho, il jolly per Baroni

Verona la piazza giusta per diventare grande

Redazione Hellas1903

Michael Folorunsho, nato a Roma il 7 febbraio 1998, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, prima di venire notato dal Napoli ed essere girato in prestito tra C e B tra Bari, Reggina e Pordenone, alla ricerca della propria dimensione.

La scorsa stagione ha dato spettacolo e insieme a Cheddira, ha fatto tremare le gambe alle difese del campionato cadetto, chiudendo con un bottino di 9 gol in 32 partite, tra Serie B e Coppa Italia. Rimane il grande rimpianto per quello che poteva essere ma non è stato: la beffa all’ultimo nella finale play-off contro il Cagliari. Il rammarico è ancora più grande perché all’84’ è stato proprio Folorunsho ad avere la più ghiotta occasione della partita per i biancorossi, ma la traversa ha fermato le speranze di gloria, sue e quelle di tutta Bari.

Nonostante la sconfitta, il centrocampista non dovrà aspettare molto per l’esordio in Serie A. Rientrato alla base in Campania, per non fare la riserva data la folta rosa dei Campioni d’Italia, il club partenopeo ha deciso di cederlo a titolo temporaneo, questa volta nella massima serie. E quale piazza migliore di Verona per fare il salto di qualità?

Nel nuovo assetto tattico disegnato da Baroni, che lo conosce bene dai tempi della Reggina, Folorunsho potrà trovare il giusto spazio dove esprimere la fisicità e la potenza che lo hanno contraddistinto finora.

Il romano ha un fisico imponente ma che non lo limita, anzi lo esalta. Folorunsho è un giocatore agile e tecnico, con una spiccata propensione per il gol. La sua qualità migliore però è la disponibilità a giocare per la squadra. La sua ferocia risulta utile anche nel pressing e nell’importante lavoro che svolge senza palla. Con i cambi di campo aiuta a far rifiatare i compagni e a sfruttare l’inserimento sulle fasce. I ripiegamenti difensivi fanno di Folorunsho l’asso nella manica da avere nella propria squadra, in quanto sebbene sia un centrocampista, è un giocatore che non si risparmia mai e che torna utile in qualsiasi zona si decida di schierarlo.

Mister Baroni potrà aiutarlo a trovare la sua collocazione migliore per consacrare quel lavoro svolto, che finora si è fermato al palo, ma per cui le promesse, sono davvero ottime.