Ucraina, l’impegno del Verona: domenica raccolta di cibo e medicine

Fuori dallo stadio dalle 12.30 l'iniziativa dell'Hellas con la Ronda della Carità e Life Share Network

Assieme a Life Share Network e Ronda della Carità Verona, il Verona si schiera al fianco di chi soffre per il conflitto in Ucraina. Ti aspettiamo domenica, a partire dalle 12.30 e fino all’inizio della sfida con il Napoli, all’interno del Park A, per portare un aiuto concreto a tutte le persone in difficoltà a causa della guerra.