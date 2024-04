Udinese-Roma sospesa, malore per Ndicka

Ndicka, 24 anni, ha abbandonato il terreno di gioco facendo il gesto dell'ok al pubblico. Daniele De Rossi è andato immediatamente negli spogliatoi per sincerarsi delle condizioni del centrale, poi ha parlato con Cioffi e con il direttore di gara. I giocatori non se la sono sentita di continuare, così Pairetto ha scelto di fermare il gioco. La partita è stata definitivamente sospesa sul risultato di 1-1 al minuto 72 e da lì riprenderà in data da destinarsi. Ndicka è stato trasportato subito all'Ospedale Santa Maria della Misericordia. Dai primi accertamenti fatti negli spogliatoi sembra si sia trattato di un problema al cuore, come ha evidenziato l'elettrocardiogramma, ma non è servito l'utilizzo del defibrillatore. Dopo il malore Ndicka non ha mai perso conoscenza. Non è in pericolo di vita.