Udinese-Verona 1-1. Sofferenza alla Dacia Arena, ma l’Hellas resiste e prende un punto

Pareggio d’oro del Verona a Udine. Una gara di sofferenza per 90 minuti e recupero quella dei gialloblù, in balia dei bianconeri per quasi tutta la partita. Un’autorete da Paperissima di Becao su tiro di Lazovic mette le cose per il verso giusto, poi alla Dacia Arena va in scena la dimostrazione di forza dei padroni di casa che pareggiano con Samardzic e sfiorano la rete in varie altre occasioni. Con un po’ di buona sorte l’Hellas porta a casa la pelle con un Magnani salvatore della patria. Buoni i debutti di Ngonge e Duda, Braaf gioca di più ma non lascia il segno. Bene il rientro (finalmente in campo!) di Terracciano.