Udinese-Verona, settore ospiti tutto esaurito

I tagliandi a disposizione acquistati in poche ore dai tifosi gialloblù

Tutto esaurito il settore ospiti per la partita del Verona, sabato, con l'Udinese, in trasferta al Bluenergy Stadium.

Lo riferisce l'Hellas in questa nota: "Hellas Verona FC comunica che i biglietti del Settore Ospiti per la gara Udinese-Hellas Verona, 29a giornata di Serie A Enilive 2024/25, in programma sabato 15 marzo (ore 15) al 'Bluenergy Stadium' di Udine, sono esauriti".