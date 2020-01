Ufficiale, arriva Eysseric in prestito dalla Fiorentina

Valentin Eysseric è ufficialmente un nuovo giocatore del Verona. Questo il comunicato del club gialloblù:

“Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da ACF Fiorentina – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2020 – i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Eysseric.

Il centrocampista francese, nato ad Aix-en-Provence nel 1992, ha disputato 32 gare in Serie A (1 gol) e 2 in Coppa Italia con la maglia viola. Al suo attivo anche 154 presenze in Ligue 1 con le maglie di Nantes, Saint-Étienne e Nizza, squadra – quest’ultima – con cui ha giocato anche due partite di qualificazione alla UEFA Champions League 2017/18, e 17 presenze in Ligue 2 con il Monaco, club nel quale è cresciuto calcisticamente.

Eysseric ha scelto l’8 come numero di maglia.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Valentin Eysseric, augurandogli una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù”.

Fonte: hellasverona.it