Ufficiale, Centonze al Verona

Il terzino francese passa in gialloblù dal Nantes

Redazione Hellas1903

Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - in prestito fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione - da FC Nantes le prestazioni sportive del difensore francese Fabien Centonze.

Nato il 16 gennaio 1996 a Voiron, in Francia, cresce nei settori giovanili del Grenoble e del Thonon Evian, club con cui esordisce tra i professionisti il 31 luglio 2015 in Ligue 2, nella sfida di campionato contro il Nimes Olympique. Con la maglia dell'Evian, Centonze gioca nella stagione 2015/16 e colleziona 35 presenze - tra tutte le competizioni - realizzando in totale quattro gol e un assist.

Nell'annata 2016/17 il difensore si trasferisce al Clermont Foot, Club sempre appartenente alla seconda divisione francese. Nella città di Clermont-Ferrand, Centonze disputa due stagioni nelle quali colleziona 66 presenze totali, nelle quali mette a referto anche una rete e cinque assist.

Nella stagione 2018/19 passa al Lens in Ligue 2, Club con cui gioca 40 partite in totali nelle quali serve quattro assist. L'anno successivo Centonze si trasferisce al Metz e fa il suo esordio in Ligue 1 l'11 agosto 2019, nella sfida terminata 1-1 contro lo Strasburgo. Il difensore disputa tre stagioni totali con la maglia del Metz, squadra con cui disputa 91 partite realizzando sei reti e quattro assist in totale.

Centonze si trasferisce a ottobre 2022 al Nantes, nella massima serie francese, Club con cui fa il suo esordio il 23 ottobre nel match di campionato contro il Nizza pareggiato per 1-1. Il 16 febbraio 2023 il difensore fa il suo debutto in Europa in un match di UEFA Europa League contro la Juventus, sfida terminata anch'essa con il risultato di 1-1. In totale con la maglia del Nantes Centonze ha collezionato 35 presenze nelle quali ha servito due assist.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Fabien, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.

fonte:hellasverona.it

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.