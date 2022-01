Ufficiale, Depaoli al Verona

Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da UC Sampdoria - a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva - le prestazioni sportive del 24enne laterale, di piede destro, Fabio Depaoli , calciatore trentino che ha già al suo attivo 115 presenze in Serie A e che ha scelto il 29 come numero di maglia .

Nato a Sopramonte, in provincia di Trento, il 24 aprile 1997, è cresciuto nelle giovanili del Chievo, in forza al quale ha dapprima militato nella formazione Primavera (73 presenze, 9 reti e 4 assist-gol), per poi debuttare in SerieA a soli 19anni nella stagione 2016/17, totalizzando 6 presenze.