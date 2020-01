Ufficiale, Dimarco all’Hellas, la formula

Si è parlato molto di questa operazione negli ultimi giorni, ora è ufficiale: Federico Dimarco è un giocatore del Verona.

Il terzino arriva dall’Inter in prestito fino al termine della stagione, con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla società gialloblù.

“Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da FC Internazionale Milano – a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Federico Dimarco.

Esterno sinistro classe 1997, con all’attivo 10 presenze e una rete nella Nazionale italiana Under 21, ha sin qui totalizzato 29 presenze in serie A – con un gol e un assist – vestendo le maglie di Inter, Parma ed Empoli. Nei suoi recenti trascorsi sportivi c’è anche una esperienza nel massimo campionato svizzero con il Sion (stagione 2017-18). Nella prima parte della corrente stagione, Dimarco ha militato in forza all’Inter, Club dove è cresciuto calcisticamente sin dalle giovanili.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Federico Dimarco, augurandogli una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù”.

Fonte: hellasverona.it