Ufficiale, il Mantova non è più di Setti

Con un comunicato ufficiale il Mantova annuncia che le quote societarie di Maurizio Setti sono state cedute. Il presidente del Verona dunque termina la sua avventura nel club, conclusasi peraltro con una clamorosa retrocessione con Mandorlini allenatore (poi il ripescaggio in C). Il nuovo proprietario è Filippo Piccoli, già presidente dallo scorso anno, ad di Sinergy, main sponsor del Verona.

"Mantova 1911 comunica che in data odierna e’ stata formalizzata l’acquisizione da parte del Presidente Sig. Filippo Piccoli delle quote, pari al 46,5%, precedentemente detenute dal Sig. Maurizio Setti. Attraverso l’operazione citata, il Presidente Sig. Filippo Piccoli diventa socio di maggioranza di Mantova 1911 con il 93% delle quote. Contestualmente alla formalizzazione del passaggio di quote, i Sigg. Maurizio Setti e Gianluca Garzon hanno rassegnato le rispettive dimissioni dal consiglio di Mantova 1911. Mantova 1911 ringrazia i Sigg. Maurizio Setti e Gianluca Garzon per l’impegno profuso nell’interesse della causa biancorossa".