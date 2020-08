“Abbiamo definito i calendari dei campionati, il 19 settembre ripartirà la Serie A. Il 26 settembre riparte la Lega di Serie B, il 27 la Serie C e la Serie D”.

Questo l’annuncio di Gabriele Gravina, presidente della Figc, dopo il Consiglio Federale che si è tenuto in queste ore.

Ora si attende la compilazione dei calendari, che per la A è in programma mercoledì alle 12, per vedere quello che sarà il tragitto per il Verona.