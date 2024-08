Ufficiale, Lambourde al Verona

L'1 luglio 2018 si trasferisce alle giovanili del JA Drancy , Club che milita nel Championnat National 3, la quinta divisione del campionato francese di calcio, restandovi per le successive tre stagioni.

Durante l'annata 2021/22 si trasferisce al Rennes, dove viene aggregato alla formazione Under 17 per un anno. La stagione successiva gioca con la formazione Under 19, collezionando 18 presenze e realizzando 13 gol.