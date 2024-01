Ufficiale, Ngonge al Napoli. L’attaccante: “Il Verona per sempre nel mio cuore”

Arrivano i saluti dell'attaccante che parte subito per l'Arabia

Un altro addio. Il Verona comunica la cessione a titolo definitivo di Cyril Ngonge al Napoli. Il giocatore contemporaneamente pubblica su Instagram il saluto all'Hellas: "💛💙 @hellasveronafc è per sempre nel mio cuore! #CN26 ", con un video (vedi sotto) dei suoi più bei momenti in gialloblù con la sua voce che commenta le emozioni vissute e la nuova sfida che lo attende.

Termina così la fortunata e breve parentesi dell'attaccante belga in terra scaligera. Ngonge si unirà alla nuova squadra in Arabia, dove volerà per la finale di Supercoppa Italiana.