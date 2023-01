Ufficiale, Ngonge è del Verona

Classe 2000, nato in Belgio - a Ukkel - e di origini congolesi, muove i primi passi nel Settore Giovanile del Club Bruges. Il debutto in Prima Squadra arriva all’età di 18 anni, da titolare, nel match della fase a gironi della Champions League 2018/19 disputato contro l’Atletico Madrid.

In totale, col club delle Fiandre totalizza 5 presenze prima di spostarsi al PSV Eindhoven, squadra con cui - nella stagione 2019/20 - realizza 7 gol e 3 assist in 20 partite, militando nella squadra Under 21. Il debutto in Eredivise, il massimo campionato olandese, arriva l’anno successivo con la maglia dell’RKC Waalwijk, con cui mette a segno 5 gol e 2 assist nelle 20 gare disputate.