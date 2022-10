Ufficiale, rinnovo per Berardi

Contratto fino al 2025 per il portiere: "Grazie per la fiducia, orgoglioso di continuare con l'Hellas"

"Voglio ringraziare per la fiducia riposta in me il Presidente, Maurizio Setti, e il Direttore Sportivo, Francesco Marroccu. Sono felice di aver rinnovato per altri tre anni il mio contratto con l'Hellas Verona. Tanti anni fa sono arrivato qui e dopo cinque anni poter proseguire il mio percorso con questi colori mi riempie di orgoglio. Stiamo attraversando un momento particolare, ma sono sicuro che con l'unione di tutti saremo in grado di venirne fuori da squadra".