Ufficiale, Swiderski al Verona

Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - in prestito fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione - da Charlotte FC le prestazioni sportive dell'attaccante polacco Karol Swiderski.

Nato il 23 gennaio 1997 a Rawicz, in Polonia, Swiderski cresce nelle giovanili del Rawia Rawicz e SMS Łódź, prima di trasferirsi nella stagione 2014/15 al Jagiellonia nella massima serie polacca, la Ekstraklasa.

L'attaccante debutta tra i professionisti con il Jagiellonia il 23 agosto 2014, e nella stessa stagione colleziona sette presenze, nelle quali realizza una rete e due assist. Con il Club polacco Swiderski gioca dall'agosto del 2014 fino al dicembre del 2018, anni nei quali realizza 25 reti e 9 assist in 128 presenze totali.

Swiderski fa il suo debutto nelle competizioni europee il 2 luglio 2015, quando entra in campo all'80' della sfida tra Jagellonia e Kruoja valida per la gara di andata del primo turno di qualificazione alla UEFA Europa League, sfida decisa proprio dal primo gol europeo dell'attaccante polacco e terminata 1-0.

Nel gennaio del 2019 l'attaccante si trasferisce in Grecia al Paok Salonicco, club con cui debutta il 27 gennaio dello stesso anno nella vittoria per 4-0 sull'OFI Creta in Souper Ligka Ellada, il massimo campionato nazionale greco. Nel turno di campionato successivo, Swiderski realizza la sua prima rete nel torneo: gol decisivo nella vittoria per 2-1 sul PAS Giannina.

Il 13 agosto 2019 Swiderski debutta anche in UEFA Champions League, nella gara di ritorno del terzo turno di qualificazione giocata contro l'Ajax. Con la maglia del PAOK l'attaccante polacco gioca fino a gennaio 2022. In 96 presenze totali, distribuite tra campionato e play-off, colleziona 30 gol e 12 assist e vince nel 2019 il campionato greco e una Coppa di Grecia, trofeo che riconquista anche nel 2021.

Nel febbraio del 2022 l'attaccante si trasferisce in MLS, e nel campionato americano fa il suo debutto con la maglia dello Charlotte FC il 6 marzo 2022 contro i Los Angeles Galaxy. In totale, in America l'attaccante colleziona 62 presenze, tra match giocati in MLS e nei play-off, in cui realizza 22 reti e 10 assist.

Con la maglia della Nazionale polacca debutta in Under 18 il 25 marzo 2015, e con questa selezione realizza cinque gol in 4 presenze. Passa poi dall'Under 19 fino alla Nazionale maggiore, con cui esordisce il 28 marzo 2021 e colleziona 10 reti in 28 partite.

L'attaccante, inoltre, nel suo palmares può vantare le partecipazioni al campionato europeo UEFA Euro 2020, alla coppa del mondo FIFA World Cup Qatar 2022 e alla competizione UEFA Nations League A 2022/23 nella quale ha realizzato due gol in tre presenze.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Karol, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.

