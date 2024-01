Ufficiale, Tavsan al Verona

Nato a Rotterdam il 30 aprile 2001 , l'attaccante olandese è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile della squadra della sua città natale, ovvero lo Sparta Rotterdam . Con il club biancorosso fa il suo esordio in Prima squadra in un match di Eerste Divise nel corso della stagione 2018/19 , la seconda divisione olandese, in un match finito poi in parità 1-1 proprio contro il NEC .

La stagione 2020/21 è quella del passaggio definitivo in maglia NEC Nijmegen. In questa stagione il club, con sede nella città di Nimega, milita in Eerste Divise e nel corso del campionato Tavsan scende in campo in 38 occasioni e realizza 11 gol, aiutando la squadra a ottenere la promozione in Eredivise.