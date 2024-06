Ufficiale, Zanetti è il nuovo allenatore del Verona

La firma è arrivata in mattinata, e ora è ufficiale: Paolo Zanetti è il nuovo allenatore del Verona e da oggi inizierà il suo lavoro in riva all'Adige, dopo che gli accordi formali erano già stati pattuiti da vari giorni. Questo il comunicato del club gialloblù:

Zanetti, 41 anni, originario di Valdagno, dopo due anni in Lega Pro, sulla panchina del Südtirol, approda in Serie B con il Venezia, con il quale ottiene la promozione in Serie A. Dopo la stagione di Serie A con i veneti, passa all'Empoli con il quale raggiunge l'obiettivo della salvezza nel campionato 2022/2023.