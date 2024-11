Ulivieri: “Baroni non mi sorprende, la sua opera d’arte a Verona lo scorso anno”

Il presidente di Assoallenatori: "L'ho sempre stimato come persona e come tecnico"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, a Radio Marte, parlando della situazione di alcuni tecnici ha così commentato l'exploit di Marco Baroni alla Lazio: "Baroni con la Lazio non mi ha sorpreso perché lo conosco e l'ho sempre stimato, come persona e come tecnico. Sono felice per lui. L'opera d'arte l'ha compiuta già lo scorso anno con la salvezza al Verona, quando a gennaio gli hanno rifatto daccapo la squadra.