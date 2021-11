Un brutto Verona si ferma a Genova, Samp-Hellas 3-1

I gialloblù crollano nel secondo tempo, i cambi di Tudor non funzionano

Un Verona giù di corda perde a Genova contro una Sampdoria che ha più fame. S L'Hellas prima o poi doveva tornare a perdere, se non altro per la legge dei grandi numeri, ma farlo perchè un avversario tecnicamente non più forte ce ne mette di più rode un poco. La Samp vince trascinata da un super Candreva, il Verona, dopo il vantaggio di Tameze, cala troppo e un finale all'arrembaggio non basta per rimediare ai due gol incassati nella ripresa prima di vedere nel proprio sacci anche il terzo. Non convincono nemmeno i cambi di Tudor, oltre alle prove di alcuni in evidente stato di forma precario, vedi Faroni, Caprari e Ilic.