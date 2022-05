Un gol di Brekalo e l’Hellas va ko col Torino. 0-1, applausi per Juric

L'Hellas spreca nel primo tempo, poi non riesce a cambiare marcia nel secondo

Niente record di punti, a meno di una clamorosa vittoria a Roma con la Lazio nell'ultima giornata di campionato. Il Verona cade contro il Torino del grande ex Ivan Juric che con identico risultato dell'andata, 1-0, porta a casa i tre punti. La gara è tattica e fallosa, ad arbitrarla Giacomo Camplone, che ne azzecca davvero poche.

Il gol di Brekalo fa la differenza, nel primo tempo il Verona spreca, nel secondo corre molto per niente ed è confusionario, Berisha non deve parare e solo il palo ferma lo 0-2 dei granata (tiro di Pellegri), punizione che sarebbe stata troppo severa.

21. Spettatori, 450 i tifosi del Torino. Applausi, e qualche fischio, per Ivan Juric, l'artefice della rinascita dell'Hellas degli scorsi anni.

Il Verona è senza Faraoni e Barak, il Torino senza Singo, Buongiorno e Sanabria. Inoltre Bremer, attualmente uno dei migliori difensori al mondo, è stato lasciato a riposo. La gara è a specchio, nel modulo, nell'interpretazione e nei dettami tattici. In avvio le squadre si annullano, poi Aina e Lasagna mettono in movimento gli attacchi.

Lasagna scappa a sinistra, all'11', Zima mette in corner senza indugi. Praet in azione personale calcia centralmente dal limite un minuto dopo.

VANTAGGIO TORINO. Il Torino passa al 20'. Vojvoda premia ancora Brekalo che da sinistra scherza Depaoli e piazza un pallone che toccando la traversa entra in porta.

Simeone va giù in area, Izzo allarga il graccio. Il Var dice che si può proseguire mentre c'è il primo break per dissetarsi a fronte dei 28 gradi di giornata.

CENTRALI AMMONITI. Il Torino, forte del vantaggio, attende, l'Hellas rincorre a uomo. Gunter viene ammonito da Camplone per un fallo a centrocampo su Belotti. Molto ingenuo anche Casale che, poco dopo, al 30', entra duro su Praet e si prende il giallo. La gara è spezzettata da molti falli di entrambe.

Lazovic impegna Berisha con un tiro angolato al 37' dopo uno svarione del Torino che lo lascia libero a sinistra. Ilic serve in area un buon pallone poi, ma Depaoli lo liscia. Simeone

OCCASIONE TORINO. Infuria la polemica contro l'arbitro Camplone che prima non fischia un fallo a centrocampo su Simeone, poi, nell'avanzata del Torino, sanziona quello di Caprari su Praet vicino al lato corto dell'area. Brekalo calcia la punizione, Izzo svetta ma mette alto.

OCCASIONE VERONA. Al 45' Lazovic si aggiusta un pallone in area e tira forte, ma centrale, e Berisha sventa.

SECONDO TEMPO, IL VERONA CI PROVA MA NON PASSA

Lazovic abbatte Aina in corsa sulla destra. Sulla punizione c'è una doppia gran parata di Montipò su Belotti e Zima, ma anche fuorigioco del Torino.

L'Hellas attacca, al 9' Caprari calcia con palla deviata in corner, il pubblico si scalda e incita i gialloblù, mentre Camplone continua a non convincere.

Tameze è al solito dappertutto e guida l'assalto. Enytra Djidji per Izzo al 15'. Una palla velenosa passa davanti a Montipò senza fare danni, l'Hellas è anche stanco e urgono cambi. Belotti va a terra ed è subito fallo per Camplone. Tudor protesta e viene ammonito.

CAMBI (tardivi), DEBUTTA FRABOTTA. Al 27' Tudor chiama Cancellieri, Frabotta e Hongla, che entrano al posto di Ceccherini, Depaoli e Lazovic e . Per Frabotta è il debutto in gialloblù dopo il lunghissimo percorso riabilitativo. Su avanzata del Verona con Caprari anticipato parte in contropiede il Torino, Brekalo calcia centrale.