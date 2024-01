Un lampo nel buio silente che avvolge il Verona

La squadra tiene, ma nessuno spiega le ragioni delle cessioni a più non posso e la situazione societaria

Andrea Spiazzi Direttore

Il Verona è un paradosso. Alcuni calciatori giocano con la valigia in mano, quattro già le cessioni importanti, mentre le notizie di mercato ci raccontano che altri sono sul piatto delle offerte. Eppure Marco Baroni sta riuscendo nell’impresa di tenere unito un gruppo che perde i pezzi come un vecchio fienile sotto un uragano della California. Certo, l’Empoli era alla portata, ma in situazioni come queste il patatrac è dietro l’angolo. Quindi, complimenti a lui e a chi ha giocato.

Ulteriori cessioni, proprio nel momento in cui i ragazzi che restano dimostrano di poter riuscire a danzare sotto la pioggia, rappresenterebbero un suicidio al quale non si vorrebbe assistere. La demolizione in atto da un anno e mezzo, però, sembra che possa continuare. Sfidando ancora una volta in modo sfacciato la sorte, come e più dello scorso anno.

Visti i nomi dei partiti e dei partenti, si immagina che si abbia fiducia in chi arriverà dal mercato che dovrà essere pronto e all’altezza di una lotta durissima. Portare gente di livello sarebbe il minimo, sia chiaro, dopo la diaspora. Di certo questo modo di fare e disfare può essere molto pericoloso, un ennesimo azzardo.

In tutto questo si dovrebbe fare, poi, quello che ancora non si è fatto. Ad esempio, spiegare per bene le ragioni che costringono il club a vendere chiunque abbia mercato. Dire se esiste il rischio di un fallimento societario che la squadra retroceda o meno. Dire se si vuole lasciare o rilanciare. Sogliano, nel post-Inter ha parlato del Verona come di una “società che con tante difficoltà sta cercando di onorare il campionato e di lottare fino alla fine”. Non un bel quadro.

Senza mostrarsi, non accettando di parlare la stampa e coi tifosi, senza che qualcuno chiarisca se e quanto è grave la situazione, non si fa altro che aumentare il comprensibile senso di smarrimento della gente che ama questi colori, e questo buio che avvolge il Verona.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.