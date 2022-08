Un Verona di battaglia cade con l’Atalanta (0-1) ma si merita gli applausi del Bentegodi

Segna Koopmeiners, traversa di Lazovic, Hellas all'assalto nel finale ma senza gol

Andrea Spiazzi

Con l’Atalanta l’importante era non sfigurare e provare a tener testa a una squadra nettamente più forte. Il Verona ha fatto di più. Ha perso per 1-0 ma è stata per un tempo superiore all’avversario. Nel secondo, dopo il gol di Koopmeiners, ha messo il coltello tra i denti, centrato una traversa con Lazovic e lottato fino all’ultimo per pareggiare.

Zero punti a parte, Cioffi può essere soddisfatto dei suoi che hanno aggredito l’avversario come si deve, con Coppola e Terracciano dal primo minuto ottimi interpreti. La qualità in avanti ha difettato, con Henry e Lasagna lottatori ma mai pericolosi tra le grinfie della difesa atalantina. Buoni i debutti di Hien e Doig, due che serviranno alla causa.

FORMAZIONI

VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Günter, Ceccherini; Terracciano, Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Doig, Hien, Hongla, Djuric, Dawidowicz, Praszelik, Kallon, Cabal, Retsos, Cortinovis, Sulemana - Allenatore: Gabriele Cioffi

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Okoli, Demiral; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Malinovskyi, Lookman; Zapata

A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Muriel, Boga, Ederson, Hojlund, Zortea, Ruggeri, Scalvini, Pasalic - Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Alessandro Prontera (Sez. AIA di Bologna)

PRIMO TEMPO, IL VERONA COMANDA IL GIOCO E NON RISCHIA

Avvio molto ordinato del Verona che con la difesa alta tiene lontani i pericoli e cerca Lasagna, mantenendo un ritmo basso per cercare di depotenziare l’avversario.

Tameze vede Lasagna al 14’ sulla destra. L’attaccante sterza al centro e calcia forte col mancino sul primo palo mandando sul fondo, è il primo squillo della gara.

Coppola è bravo in copertura e in impostazione, Henry usa il fisico in avanti, l’Hellas si prende gli applausi per il gioco aggressivo e attento. Soppy viene ammonito al 23’ dopo aver atterrato Terracciano.

Bravi i gialloblù, che insistono e prendono campo conquistando un paio di corner, mentre l’Atalanta arretra con Gasperini nervoso che si prende il giallo.

Koopmeiners è il secondo ammonito tra i giocatori al 38’ per aver buttato giù Lasagna pronto al contropiede.

TERRACCIANO. La più bella azione dell’Hellas arriva al 40’ quando Terracciano viene servito da Ilicic, dopo una grande manovra a sinistra. L’esterno veronese prova a piazzarla alla destra di Musso sfiorando il palo.

Un minuto dopo c’è il primo tiro dell’Atalanta, con Lookman che defilato a sinistra trova pronto Montipò a pugni chiusi.

Il Verona esce tra applausi scroscianti dopo i primi 45 minuti.

SECONDO TEMPO, L’ATALANTA PASSA SUBITO, LA TRAVERSA FERMA L’HELLAS

Gasperini manda subito dentro Ederson e Muriel togliendo Soppy e Lookman. Ederson si presenta dopo 80 secondi con un tiro velenoso dalla distanza che esce di poco. L’Atalanta spinge aggredendo l’Hellas sulla sua trequarti.

ATALANTA IN GOL CON KOOPMEINERS

Paga caro il primo grave errore il Verona. Al 6’ Koopmeiners è libero di trottare verso l’area (Veloso e Ilic non pervenuti) e dal limite calcia sul palo sinistro di Montipò, che appare in netto ritardo. L’Atalanta passa.

Cioffi toglie Veloso e mette Hongla. Gli animi si accendono, ci sono proteste per un fallo fischiato a Terracciano.

TRAVERSA DI LAZOVIC. Dopo un tiro di Tameze bloccato da Musso, il Verona va vicino al pareggio al 18’ quando Lazovic si accentra da sinistra e dal limite spara una bordata che centra la traversa.

I CAMBI. Debutta Hien (che fa un’ottima impressione) a sostituire Ceccherini al 66’. Gasperini mette Boga e Zortea togliendo Malinovskyi e Hateboer.

L’Hellas accusa la stanchezza, mentre i cambi dei nerazzurri danno nuova linfa ai bergamaschi che vanno vicini al secondo gol con Ederson, Zortea (bella parata di Montipò) ed Ederson.

Il Verona non molla pur stremato. Lasagna non tiene palla in area al 36’, poi Ilic inventa per Lazovic che calcia trovando una deviazione con palla sul fondo e rischio di autogol di De Roon.

TRIPLO CAMBIO DI CIOFFI. Djuric, Doig e Cortinovis sostituiscono Henry, Terracciano e Tameze.

FINALE AL CARDIOPALMA

I gialloblù attaccano, le squadre sono lunghissime in campo. E’ battaglia aperta per chiuderla o pareggiarla. L’Atalanta si mangia due gol con Toloi ed Ederson.

Musso salva la porta con una gran parata su tiro di Lazovic in pallonetto al 45’.

Ci sono 5 minuti di recupero, Doig da sinistra calcia forte sul fondo. Djuric salta su cross di Doig ma è anticipato di un soffio.

Finisce con una sconfitta immeritata e un Verona che esce comunque tra gli applausi della curva.