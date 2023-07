Vagnati: “Tameze completa il nostro centrocampo, stiamo valutando per Doig”

Su Tameze e Doig ha detto: "Tameze viene a completare le caratteristiche, è diverso da quelli che abbiamo. Doig? Ne avete parlato tanto. Se facciamo le cose è perché siamo tutti convinti. Il problema del Torino non è non prendere Doig. Stiamo valutando, ci vuole calma. Magari tra dieci giorni possiamo prendere un giocatore importante. Il mercato è lungo. Non c'è bisogno di fare tutto subito. Se decidiamo di non fare qualcosa è perché evidentemente abbiamo deciso di non farlo".