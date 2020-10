Valanghe di gol in A, 21 in quattro partite. Primi tre punti per l’Udinese

Valanghe di gol (21) nelle 4 gare di questo pomeriggio-sera in A. Da poco si è conclusa Udinese-Parma, con i bianconeri che mettono in cascina i primi tre punti della stagione grazie a una rete di Pussetto all’89’. Per il Torino è già crisi con la terza sconfitta di fila patita in casa dove il Cagliari ha vinto per 2-3. Bologna-Sassuolo 3-4 e Spezia-Fiorentina 2-2 sono i risultati delle altre due partite.

Questi i risultati, in attesa di Roma-Benevento delle 20.45 e di Verona-Genoa di domani sera.