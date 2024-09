Vanoli: “Orgoglioso dei miei ragazzi, complimenti al Verona”

"Sono orgoglioso di questi ragazzi. Faccio i complimenti al Verona perché nonostante la gara in inferiorità numerica ci ha dato filo da torcere fino alla fine, in verità anche un po' per demerito nostro.

Abbiamo fatto molto bene in 11 contro 11, poi si è visto che dobbiamo crescere, siamo calati in concentrazione iniziando a fare passaggi più lenti e pensando forse di averla già vinta e succede che rischi. Sono contento per gli attaccanti, mi spiace per i difensori perchè abbiamo preso dei gol evitabili. In ogni caso bravi a questi ragazzi anche se dobbiamo migliorare ancora molto".