Vanoli: “Tornare al Bentegodi un’emozione speciale. Verona pericoloso”

Il tecnico del Torino: "Hellas squadra di gamba e temibile nelle ripartenze"

Redazione Hellas1903 19 settembre - 19:08

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa prima della gara del Torino a Verona. Queste le sue dichiarazioni.

"Come ex Verona domani tornare al Bentegodi sarà per me un'emozione speciale. Ho deciso che la mia famiglia abitasse lì, è una città splendida e calcisticamente ho vinto un campionato di B.

Sarà una partita complicata, come tutte. Il Verona ha perso con la Lazio ma è rimasta in partita fino alla fine, in casa ha fatto risultati e sono una squadra di gamba, pericolosa con le ripartenze.

Vlasic non sarà tra i titolari, non sarà convocato. Coco sì, poi vediamo domani mattina come sta. Vojvoda continua il suo percorso di recupero.

Se vinciamo siamo primi per una notte? Ci abbiamo pensato così come abbiamo pensato a cosa potesse lasciarci la gara con il Lecce. Ma non vorrei che ci distraesse dal nostro percorso: per arrivare a obiettivi importante bisogna crescere, è ciò che porterà ai risultati. Tutti dobbiamo fare di più, guardiamo alla nostra prestazione, cercando di fare meglio".