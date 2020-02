Vecchi: “Dimarco a Verona: è il posto giusto”

Stefano Vecchi, allenatore del Südtirol, ha diretto Federico Dimarco nella Primavera dell’Inter.

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, a proposito del terzino passato all’Hellas dice: “Sono certo che troverà spazio, le idee di Juric sono fatte su misura per lui. Spinge molto sulla fascia, inoltre si sa adattare a più posizioni, ha notevole intelligenza tattica. Non per niente Conte ne ha stima. L’Hellas è il posto più indicato per favorirne la definitiva valorizzazione”.