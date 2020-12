Veloso: “Con la Samp ci è mancata la fame, oggi bene”

Miguel Veloso, autore del momentaneo vantaggio dell’Hellas sul campo della Fiorentina, ha parlato a “Hellas Channel” al termine della gara.

Queste le dichiarazioni del mediano portoghese: “Ottimo segnale dopo la partita con la Samp, non eravamo stati noi e ci era mancata la fame. Oggi affrontavamo una grande squadra, sapevamo che era difficile ma abbiamo dato una grande prova di forza. Dobbiamo continuare così. Mostrato carattere e voglia di vincere”.

Continua: “Il merito è in primo luogo del mister che ci allena tutti i giorni, poi anche noi esperti aiutiamo i nuovi. A me piace parlare con i giovani. La sfida contro Amrabat? E’ stato bello affrontarlo, sempre bello competere con i migliori. Con noi ha fatto una grandissima stagione, voglio il meglio per lui”.

Infine: “L’Inter? Ogni partita dobbiamo entrare con la nostra mentalità e la nostra voglia, daremo il meglio per provare a vincere contro una squadra che lotta per obiettivi diversi dai nostri. I 20 punti in 13 gare? Sempre creduto nel gruppo e nei miei compagni, tutto è possibile. Ma noi puntiamo alla salvezza”.