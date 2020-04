Veloso: “Con l’Hellas la mia stagione migliore. E Verona è bellissima”

Miguel Veloso, protagonista della rubrica “A tu per tu” sul canale Instagram del Verona, parla della sua esperienza all’Hellas.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Questa la mia stagione migliore? Non è solo merito mio, ma anche di tutti i miei compagni. Non è solo Miguel o Pazzini, siamo una squadra. Se la squadra fa bene le individualità vengono fuori. Ringrazio lo staff e i compagni, che hanno contribuito a disputare sin qui una bella stagione. A inizio anno volevo dare il meglio, spero di riuscire a finire la stagione perché quello che stiamo facendo è veramente bello. Come sto a Verona? Benissimo. Non mi aspettavo di trovarmi così bene, a livello calcistico e ambientale. Abito in centro, non ho bisogno quasi mai della macchina, posso camminare serenamente con la mia famiglia. Mi sono trovato bene con le persone, persone positive, che lavorano tanto“.