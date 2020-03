Veloso, donazione per la Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano

Un gesto che ha voluto far conoscere per dare l’esempio: i calciatori possono aiutare economicamente chi in questo momento si sta battendo per salvare vite e salvaguardare la salute di tutti.

Miguel Veloso, centrocampista del Verona, in una storia Instagram che titola “L’unione fa la forza” mostra, oscurando la cifra, la ricevuta della donazione da lui effettuata per l’iniziativa dell’Ospadale San Raffaele di Milano “Coronavirus, rafforziamo la terapia intensiva”.

Chiara Ferragni e Fedez hanno dato il via oggi a una campagna di raccolta fondi per l’ospedale, con 100 mila euro. Il contributo andrà per la creazione di nuovi posti letti all’interno del reparto di terapia intensiva per affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Incredibile la risposta della gente. Poco dopo le 18 si sono superate le 85 mila donazioni e si è arrivati a oltre 1 milione e 500 mila euro raccolti rispetto all’obbiettivo di un milione e 900 mila. Una gara di solidarietà a cui ha voluto partecipare anche Veloso.

QUI IL LINK DELL’INIZIATIVA