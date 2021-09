Veloso e Ceccherini, stamattina l’ultimo test

Provino in queste ore per i due giocatori, in dubbio per la trasferta di Bologna

Redazione Hellas1903

Questa mattina Miguel Veloso e Federico Ceccherini sosterranno il provino decisivo per capire se potranno essere a disposizione per la trasferta di stasera sul campo del Bologna.

I due giocatori non sono al meglio e per questo rimangono in dubbio.

L'ultimo test, previsto in queste ore, scioglierà le riserve.

Se Veloso non dovesse farcela, al suo posto verrà schierato Ivan Ilic. Per quanto riguarda Ceccherini, ballottaggio aperto tra Pawel Dawidowicz e Bosko Sutalo.