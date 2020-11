Veloso e Vieira fuori? A centrocampo ci sono ancora Tameze e Ilic

Assenza certa (e per qualche settimana) per Ronaldo Vieira. Molto probabile che sia out anche Miguel Veloso, con il portoghese che deve recuperare al meglio dall’infortunio riportato prima della partita con il Parma.

Il Verona, a centrocampo, domenica con il Milan, sarà lo stesso visto e schierato da Ivan Juric con il Benevento. Quindi, in mezzo ci saranno Ivan Ilic e Adrien Tameze.

Conferma per la medesima coppia che è stata impiegata lunedì nella sfida vinta per 3-1 al Bentegodi, con il francese ad agire soprattutto in fase di interdizione e il serbo con compiti di costruzione.