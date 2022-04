Veloso: “Felice per il rinnovo, che orgoglio: all’Hellas sono a casa”

Il capitano: "Grazie a tutti, ancora insieme per prenderci altre soddisfazioni"

Queste le sue parole: "Sono davvero felice per questo rinnovo e orgoglioso di poter proseguire la mia strada con l'Hellas Verona! Ringrazio la Società per la fiducia e tutte le persone che ogni giorno mi fanno sentire come a casa. Ancora insieme per toglierci tante altre soddisfazioni!"